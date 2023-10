DECRETO SUD, TORTO (M5S): “MARSILIO PRO ZES UNICA, ABRUZZO AL PALO”

ROMA – “Il presidente di regione Abruzzo Marco Marsilio o non capisce o semplicemente continua, da bravo uomo di partito, a portare acqua al mulino della sua presidente del Consiglio. La Zes unica è fortemente svantaggiosa, a maggior ragione in Abruzzo, dove senza agevolazioni fiscali si soffocheranno le nostre imprese e si creerà una semplificazione tanto eccessiva, da bypassare tutte le tutele sui nostri territori. Non sarà più una zona economica speciale, sarà di fatto un’Italia tagliata in due, in cui la semplificazione amministrativa diventa un pericolo per le peculiarità territoriali, ambientali e urbanistiche”.

Così Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione bilancio e in questioni regionali, in merito alla Zes unica sostenuta dal presidente della Regione Abruzzo Marsilio, ma che metterebbe, a detta della pentastellata Torto, “l’Abruzzo al palo”.

“Questa mattina il presidente della Regione Abruzzo Marsilio è stato audito dalla commissione bilancio alla Camera per esprimersi sul decreto sud. Ho voluto ricordargli, qualora non lo sapesse, che dall’introduzione della Zes unica l’Abruzzo, che è una regione di transizione, non avrebbe alcun vantaggio fiscale. Quali sono dunque i vantaggi secondo il presidente Marsilio? Un tale accentramento, con una cabina di regia esclusivamente romana e governativa vuol dire non rappresentare la nostra gente. L’ Abruzzo non è Marco Marsilio!”.

“Un conto era la semplificazione amministrativa di una Zes con una sperimentazione fatta ad hoc, concordata con tutti i comuni e con tutti gli enti territoriali. Cosa diversa e assolutamente pericolosa è una Zes unica che prevede una semplificazione delle procedure ad libitum, praticamente ovunque, generando caos e appetiti soprattutto nelle grosse imprese, che invece di creare un vantaggio per l’Abruzzo renderebbero meno competitivo il nostro territorio, le nostre risorse e le nostre imprese più piccole, che non godranno dell’agevolazione fiscale come in tutte le altre regioni del sud. Questa è l’idea di crescita abruzzese che sostiene Marsilio, purtroppo”, conclude Torto.