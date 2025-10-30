DECRETO LAVORO: PIÙ ISPETTORI E BADGE DIGITALE NEI CANTIERI, SANTANGELO, “SVOLTA PER SICUREZZA”

L’AQUILA – Premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori, adozione in tutta Italia del badge digitale di cantiere. E poi, massima attenzione ai giovani e alla formazione.

Sono alcune delle novità contenute nel nuovo decreto per la sicurezza sul lavoro approvato dal Consiglio dei ministri in corso.

Viene innanzitutto introdotto l’obbligo, per tutte le imprese in appalto e subappalto, sia nel settore pubblico che in quello privato, di adottare il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. Il badge è in corso di sperimentazione da quest’estate nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale, ma – grazie ad accordi specifici – è stato attivato anche per la ricostruzione post sisma e in alcune zone dell’Emilia Romagna con l’obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.

Commenta l’assessore regionale alle Politiche sociali e alla Formazione, Roberto Santangelo

“Si tratta di due facce di una stessa strategia politica, che da una parte pensa a contrastare il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro con nuovi strumenti di controllo sull’impiego dei lavoratori, di incentivo alle imprese ad essere virtuose, anche investendo in sicurezza e formazione; mentre dall’altra guarda ai giovani, prevedendo tutele Inail per gli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro e introducendo borse di studio da 3 a 7mila euro per i figli superstiti di lavoratori deceduti per infortuni o malattie professionali. Ancora una volta – conclude Santangelo – la ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha dato prova di saper leggere la realtà e occuparsene”.