ROMA – Servono 13 miliardi di euro per allineare le infrastrutture idriche italiane (invasi e acquedotti) agli standard internazionali. Di questa cifra, 5 miliardi sono già ripartiti o programmati per gli interventi. Gli altri 8 saranno programmati entro quest’anno nel nuovo Piano nazionale idrico: è quanto si legge nell’Allegato al Def “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”, redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’Allegato – si legge sull’Ansa – fa una ricognizione di tutte le opere necessarie per la sicurezza idrica dell’Italia, dei fondi stanziati con vari strumenti finanziari e dei progetti programmati e avviati.

“Il settore idrico italiano è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti – si legge nel documento -, necessari per allineare lo stato delle infrastrutture ai migliori standard internazionali”.

In particolare è necessario adattare invasi ed acquedotti al cambiamento climatico, migliorare la capacità di raccolta e ridurre le perdite, completare le infrastrutture incompiute, specie nel Mezzogiorno.