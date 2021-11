L’AQUILA – “Per coprire i deficit e chiudere i bilanci della sanità in diverse Regioni in difficoltà, servirebbero complessivamente circa 4 miliardi già nella manovra. Finora le interlocuzioni con il governo non hanno dato gli esiti sperati e non c’è ancora una soluzione. L’alternativa è cambiare le regole o ricevere una parte dei fondi sanitari da stanziare subito in manovra, per poi avere a disposizione il resto nel corso del 2022. Allo stato delle cose, nella manovra di bilancio del 2022 sarebbero invece previsti soltanto due miliardi”.

E’ quanto riferisce il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, che lancia l’allarme per diverse regioni.

“A livello nazionale sono state calcolate in generale maggiori spese, a causa dell’emergenza Covid, per circa 8 miliardi – spiega Marsilio – e mancano ancora 4 miliardi per evitare il deficit. Dopo due anni di pandemia l’incremento strutturale per affrontare i maggiori costi dovuti all’emergenza non c’è stato. Abbiamo avuto più fondi solo per coprire il 2019 e il 2020, ma oggi ci viene ancora risposto che manca la possibilità di ulteriori stanziamenti”.