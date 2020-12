DEFR, D’INCECCO (LEGA): “OPPOSIZIONI, URLATORI SERIALI DEL NULLA”

L’AQUILA – “Le opposizioni hanno iniziato il solito teatrino della fase che precede l’approvazione del bilancio, urlatori seriali del nulla che hanno come unico scopo quello di alzare il polverone da cristallizzare nel solito comunicato stampa di circostanza. Mi associo alle richieste dei miei colleghi di maggioranza rivolte ai colleghi delle opposizioni di mantenere un garbo istituzionale più rispettoso dell’Assise legislativa regionale e dei colleghi”, È il commento di Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, sulli “l’indecoroso spettacolo fornito da alcuni colleghi delle opposizioni nella seduta della I Commissione”.

Segue quanto licenziato dalla seduta della I Commissione :

1) – LICENZIATA- Risoluzione n. 14/I del 3.12.2020 recante “Investimenti territoriali e individuazione delle cariche apicali dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Abruzzo e Molise “G. Caporale”;

2) – LICENZIATO- P.L. n. 153/2020 di iniziativa di Giunta Regionale DGR n.612/C del 13 10 2020 “Riconoscimento debito fuori bilancio per le prestazioni rese da Abruzzo Engineering

S.p.A.”;

3)- LICENZIATO- P.L. n. 158/2020 di iniziativa della Giunta regionale – DGR 678/C del 10.11.2020 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio maturati nell’ambito del progetto Archeo.s per l’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) – Dipartimento Sviluppo Economico –Turismo – DPH”;

4) – LICENZIATO- P.L. n. 163/2020 iniziativa di Giunta Regionale DGR n.712/C del 17 11 2020 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.73, comma 1 lett.b) del D.lgs 23 giugno 2011, n.118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt.1 e 2 della Legge5 maggio 2009, n.42) per quote annuali 2014, 2015, e 2016 nonchè per quota integrativa 2016 in favore del CODEMM, Consorzio

per la valutazione degli ecosistemi montani e marginali”;

5) P.A. n. 18/2020 iniziativa di Giunta Regionale DGR n.361/C del 9 06 2020 “Documento Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021-2023”;

6) P.A. n. 24/2020 iniziativa di Giunta Regionale DGR n. 705/C del 17 11 2020. “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2021-2023. Approvazione e presentazione al Consiglio regionale”;

7)- LICENZIATO- P.L. n. 142/2020 di iniziativa consiliare Cons. Smargiassi “Disposizioni per la

valorizzazione, promozione e diffusione dello Street Art”.

I punti 5-6, come stabilito nella capigruppo di mercoledì, sono stati calendarizzati a livello organizzativo nella seduta della I Commissione e verrano affrontati a partire dalla settimana prossima.

