DEFR, FEBBO: “NON ABBANDONIAMO LAVORI, BASTA OFFESE E INSULTI DA CENTROSINISTRA”

L’AQUILA – “Non abbiamo abbandonato affatto i lavori della Commissione ma siamo usciti, solo temporaneamente, stanchi dell’atteggiamento e del clima creato ad arte da alcuni consiglieri del centrosinistra ma soprattutto per richiamare i rappresentanti dell’opposizione a mantenere un garbo istituzionale più rispettoso dell’Assise legislativa regionale e dei colleghi”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che, rispondendo ai consiglieri di centrosinistra, sottolinea: “Ci tengo a precisare in primis che il consigliere Pierpaolo Pietrucci, ligio come sempre alla scuola dalfonsiana, si è permesso di apostrofare l’Aula come ‘una cloaca’, termine inammissibile e impronunciabile da chi si onora di ricoprire il ruolo di consigliere regionale. Poi, a surriscaldare gli animi ci ha pensato il solito folkloristico Sandro Mariani che questa volta ha superato se stesso rivolgendo espressioni offensive nei confronti del sottosegretario Umberto D’Annuntiis. Un comportamento che non possiamo tollerare e che qualifica i protagonisti di queste tristi scene. Dal canto nostro siamo pronti ad accettare tutto dall’opposizione, anche le urla e le contestazioni ma ci sono dei limiti che non vanno travalicati. Per questo invito i colleghi del centrosinistra ad evitare questi comportamenti e soprattutto a nasconderli dietro comunicati stampa colmi di ipocrisia”, chiosa Febbo.

