DEFR: MARIANI, “NIENTE FONDI PER EROSIONE, D’ANNUNTIIS NON FACCIA ‘SBRUFFONCELLO'”

TERAMO – “Non c’è nulla da fare, il Sottosegretario D’Annuntiis perde il pelo, ma non il vizio e invece di stare in silenzio, a riflettere sui suoi tanti macroscopici errori, si permette anche di rispondere, con il suo fare da “bullo sbruffoncello” che pensa di intimidire chi sa chi, ribaltando la frittata. Peccato per lui, poverino, che i danni causati dall’erosione…e dal mancato intervento della Giunta Marsilio sono sotto gli occhi di tutti!”.

Lo dichiara il consigliere di Abruzzo in Comune Sandro Mariani.

“Lo chieda ai balneatori di Roseto degli Abruzzi, che lo aspettano arrabbiati al varco! Lo chieda agli operatori turistici di Alba Adriatica e Martinsicuro, ai quali aveva promesso soldi a pioggia come ristoro e che invece non hanno il visto il becco di un quattrino! – prosegue Mariani – Lo chieda a quanti, da Montesilvano fino a San Vito Chietino, attendono ancora i ristori per i danni delle mareggiate del novembre 2019, un milione di euro che lui ed i suoi ancora non hanno stanziato, perché troppo impegnati a dare 12 milioni di euro al Napoli Calcio!! Glielo chieda, se ha ancora il coraggio di andare nuovamente in questi territori, a fare passerella a favore di telecamere… ed a fare promesse”.

“In merito alla querelle sul DEFR 2021-23 vorrei far comprendere a D’Annuntiis che ci hanno costretto ieri, per una giornata intera, a parlare di un documento senza poter conoscere i numeri di un bilancio annunciato, ma ancora non arrivato in Consiglio! Insomma, il solito susseguirsi di promesse che mai si avvereranno, vorrei ma non posso, progetti sparati a caso e tante idee…molto confuse, tipico della loro maggioranza, tipico di chi non avendo argomenti la butta “in gazzarra” sperando che gli altri non se ne accorgano. Caro D’Annuntiis, parlare senza numeri, come avete fatto voi, è l’esatta definizione dell’espressione “parlare a vanvera”…e tu ne sei uno dei massimi esponenti!”, conclude Mariani.

