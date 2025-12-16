DEFR: PAOLUCCI, “DOCUMENTO CHE ESPRIME IL FALLIMENTO DEL GOVERNO REGIONALE”

L’AQUILA – “Questo documento esprime il fallimento di questo Governo regionale. Basti pensare che si parla di crescita dell’automotive, quando tutti sanno che è in profonda crisi ed è esplosa la richiesta di cassa integrazione”.
Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci che esprime “contrarietà e dissenso” rispetto al Documento di Economia e Finanza Regionale.
“Un insieme di parole inutili che non affronta nessuno dei problemi di questa regione – evidenzia – come le disuguaglianze territoriali e di genere, la distribuzione della ricchezza, le politiche per lo sviluppo. E poi come non parlare del grande fallimento sulla sanità che ha prodotto un disavanzo di 126 milioni di euro”.
