DEGENZA BREVE OSPEDALE L’AQUILA: “GRAZIE AL REPARTO PER LE ATTENZIONI RISERVATE A MIO PADRE”

L’AQUILA – “Voglio ringraziare pubblicamente i medici e tutto il personale dell’area di Degenza breve dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila per come si sono comportati con mio padre Oreste durante il suo ricovero”. Lo dichiara Stefania, la figlia dell’anziano ricoverato per alcuni giorni nel reparto la quale vuole sottolineare l’umanità e la professionalità di tutti gli operatori sanitari e la premura che hanno usato nei riguardi del suo familiare.

