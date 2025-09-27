DEGRADO IN VIA DI GIROLAMO A PESCARA: PETTINARI E DI PILLO, “CITTADINI SEMPRE PIU’ ESASPERATI”

PESCARA – Questa mattina Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo – rispettivamente presidente e consigliere comunale del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” hanno tenuto una conferenza stampa con i cittadini in Piazza Romita a Pescara .

Via Di Girolamo – dichiara Pettinari – nel cuore della città, versa ormai da anni in condizioni inaccettabili. I residenti e i frequentatori della zona denunciano una situazione di crescente degrado che riguarda diversi aspetti fondamentali per la qualità della vita e la sicurezza pubblica.

Il manto stradale e i marciapiedi sono gravemente dissestati, con buche profonde e avvallamenti che rappresentano un serio pericolo per automobilisti, ciclisti e pedoni. Le segnalazioni inviate negli ultimi mesi non hanno prodotto alcun intervento concreto, lasciando la via in uno stato di totale abbandono.

Oltre al dissesto stradale, la mancanza di pulizia e manutenzione del verde pubblico ha trasformato Via Di Girolamo in un’area degradata. Rifiuti abbandonati, erbacce incolte e marciapiedi impraticabili danno l’immagine di un quartiere dimenticato dalle istituzioni.

A peggiorare la situazione è la presenza del cantiere del palazzetto dello sport, mai completato. L’opera, annunciata anni fa come punto di rilancio per il quartiere, giace incompleta. Abbiamo chiesto con forza al Comune che questa opera venisse realizzata in un altro luogo della città perché sbancare una collina in una area, a nostro parere, non idonea, potrebbe compromettere il flusso delle acque meteoriche arrecando disagi al quartiere. Tra l’altro in Via Monte Sirente (di fronte al civico 41) si sta sversando notevoli quantità di terriccio che si presume venga prelevato dallo sbancamento di una collina che potrebbe essere quella in Via Di Girolamo”.

“Per questo chiediamo al Comune di conoscere l’esatta provenienza del terriccio. Questo sversamento di terriccio sta avvenendo a pochi metri delle abitazioni di Via Monte Sirente, a pochi metri dalla scuola materna di Via Monte Bove e dalla scuola media ed elementare Carducci e dall’ospedale civile di Pescara. I residenti di queste zone sono preoccupatissimi perché prevedono che come si alzerà il vento, trattandosi di terreno finissimo, con notevole pulviscolo, il terriccio possa spandersi nell’aria e raggiungere le abitazioni. Chiediamo quindi di bloccare lo sversamento in questa zona ed individuare un altro sito più idoneo, distante da ospedale, abitazioni e scuole”.

“Tornando a Via Di Girolamo, registriamo altresì la presenza di bande di delinquenti che frequentano questa e soprattutto piazza Romita dove si intrattengono a consumare droga e alcol e spesso spaccano bottiglie a terra, arrecano disturbo alla quiete pubblica e, non di rado, si sono registrate aggressioni verso alcuni residenti che infastiditi chiedevano sicurezza e pace sociale. Per risolvere le grandi problematiche di piazza Romita legate alla sicurezza sociale chiediamo quindi al comune di procedere con il progetto di riqualificazione dell’area che condividiamo pianamente e che deve consistere nel riempire di terra e successivamente di verde la vasca delineata dalle tribunette dove si potrebbero piantare anche degli alberi .

I cittadini quindi chiedono al Comune di Pescara e agli enti competenti di intervenire immediatamente con un piano straordinario per la riqualificazione di Via Di Girolamo. È necessario: ipristinare il manto stradale e la sicurezza viaria; Potenziare la pulizia urbana e la manutenzione del verde; Individuare una destinazione diversa al cantiere del palazzetto dello sport; Restituire dignità e vivibilità a una zona da troppo tempo dimenticata.

I residenti – conclude Pettinari – assieme all’associazione “Rialzare Pescara” diretta da Oscar Marano, sono pronti a mobilitarsi ulteriormente qualora non si registrino segnali concreti e immediati. Via Di Girolamo merita attenzione, rispetto e interventi urgenti. Ricordiamo a tal proposito che l’associazione “Rialzare Pescara” che oggi era presente in conferenza stampa, a sostegno della iniziativa comune, ha predisposto una petizione popolare con diverse firme dei cittadini con la quale chiede al Sindaco interventi immediati per risolvere il problema delle buche pericolose e della mancata manutenzione del manto stradale”.