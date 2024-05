DEHORS L’AQUILA: OK DELIBERA PER RACCOGLIERE ADESIONI A INSTALLAZIONE STRUTTURE

L’AQUILA – “Con questo provvedimento intendiamo riorganizzare e razionalizzare l’installazione dei dehors in centro storico”.

Con queste parole il vice sindaco e assessore con delega al Commercio, Raffaele Daniele, ha commentato la delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta comunale dell’Aquila con cui viene dato mandato al Servizio SUAP, Servizio Patrimonio e Viabilità e al Comando di Polizia Municipale di predisporre un “progetto sperimentale” per l’anno 2024 acquisendo le manifestazioni d’interesse con un avviso pubblico rivolto a tutti coloro che abbiano intenzione di ottenere un’area per l’insediamento di dehors.

Contestualmente, nel documento, viene disposto che il Comando di Polizia Municipale ha il compito di individuare, per la stagione 2024, le aree del centro storico pedonali designate e progettate per essere utilizzate esclusivamente dai pedoni, escludendo il traffico veicolare, mentre il Servizio Patrimonio potrà rilasciare in via provvisoria, anche in caso di istanze di concessioni triennali, autorizzazioni di suolo ad uso dehors con scadenza massima fissata al 31 dicembre prossimo.

Inoltre, è riportato nella delibera, che l’indirizzo fornito al Suap sarà quello di “di garantire la proroga delle autorizzazioni di cui sopra per i successivi due anni, a domanda degli interessati, nel caso in cui permangano le medesime condizioni del primo rilascio”.

“L’obiettivo – conclude il vice sindaco – è quello di predisporre una proposta di pianificazione organica delle occupazioni di suolo pubblico per l’insediamento di dehors da sottoporre e condividere con la Soprintendenza per agevolare l’iter istruttorio delle istanze stesse”.