DEHORS L’AQUILA: ROTELLINI E ROMANO, “NESSUN REGOLAMENTO, SOLO ‘PROGETTO SPERIMENTALE’ IN RITARDO”

L’AQUILA – “È talmente abituato ad applaudire tutto quello che comunicano i suoi compagni di partito che neanche legge, o forse capisce, gli atti su cui poi interviene. Il capogruppo di FdI Leonardo Scimia vanta la redazione di un nuovo regolamento sui dehors che ancora non c’è, visto che la delibera 201 del 16 maggio parla di redigere un ‘progetto sperimentale’ complessivo che darà la possibilità di organizzare i dehors dei locali in centro storico”.

Così, in una nota, i consiglieri di opposizione al Comune dell’Aquila Lorenzo Rotellini e Paolo Romano, che aggiungono: “L’avviso, pubblicato ieri pomeriggio, complica solamente la vita agli esercenti, che dopo aver fatto nei mesi passati le apposite domande per poter mettere tavoli e sedie all’esterno, e aver ricevuto in alcuni casi persino il placet dalla Soprintendenza, ora si vedono costretti a dover produrre nuovamente una domanda autorizzatorio al Comune”.

“La modifica al regolamento triennale di cui parla Scimia – che è altra cosa – vedrà la luce tra mesi, necessitando dell’approvazione della giunta, delle commissioni consiliari di riferimento e infine del Consiglio comunale – osservano – Le attività commerciali invece avevano e hanno bisogno di risposte nell’immediato e non di modifiche al regolamento annuale a ridosso della stagione estiva, quando le autorizzazioni dovrebbero essere già rilasciate”.

“È chiaro che in mezzo a questo disastro non possiamo prendere sul serio il capogruppo di Fratelli d’Italia quando dice che ‘l’opposizione mira all’interesse dei pochi’; del resto parlano proprio lui e il suo vicesindaco con delega al Commercio che fecero istallare a Piazza Duomo i famosi igloo in spregio a qualunque autorizzazione. Noi, già a fine 2022, denunciavamo la necessità di fare chiarezza sul regolamento annuale dei dehors approvato con delibera di consiglio comunale n. 8 del 09.10.2020 poiché la deregulation che si era avuta nel periodo pandemico stava finendo e si sarebbero iniziate a vedere tutte le difformità tra i dehors realizzati e quanto approvato nel 2019 dal consiglio comunale”.

“È tempo che la Giunta assuma su di sè il giusto grado di responsabilità che le spetta e spieghi alle attività commerciali i ritardi accumulati sul rilascio delle autorizzazioni dei dehors, sulle quali servirà un controllo accurato da parte della Polizia Municipale affinché chiunque rispetti gli spazi pubblici assegnati”, concludono Rotellini e Romano.