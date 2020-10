DELEGAZIONE ACES ALL’AQUILA PER CANDIDATURA CITTÀ EUROPEA SPORT 2022

L’AQUILA – La delegazione di ACES (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) è arrivata nel capoluogo d’Abruzzo per il sopralluogo alle strutture nell’ambito della candidatura di L’Aquila a “European city of sport 2022”. I La Delegazione italiana è stata presentata questo pomeriggio a Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell’Aquila, dopo il giro nei cantieri degli impianti sportivi aperti in città.

L’assessore allo sport del Comune dell’Aquila, Vittorio Fabrizi, ha consegnato alla delegazione il dossier di candidatura che sarà vagliato entro il 15 ottobre. La candidatura è stata promossa dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Comune dell’Aquila.

Tra i requisiti richiesti c’è lo stato degli impianti sportivi esistenti e in costruzione e la capacità inclusiva delle strutture per le fasce fragili della popolazione, come diversamente abili e anziani. Obiettivo della delegazione Aces è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati. “Una candidatura che deve portare 365 giorni di sport”, ha detto Guido Quintino Liris, assessore regionale allo Sport. “lo sport deve essere promosso come politica di vita sana. Un percorso che la Regione Abruzzo farà insieme alla città dell’Aquila”.

La delegazione ha poi visitato lo stadio Gran Sasso Italo Acconcia esempio unico in Abruzzo di stadio senza barriere. Nei prossimi giorni si svolgeranno le visite nelle altre città concorrenti al titolo di capitale europea dello sport 2022: Sesto San Giovanni, Treviso e Schio.

Download in PDF©