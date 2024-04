DELEGAZIONE DEL FAI SULMONESE ORGANIZZA UNA VISITA A BUGNARA “CITTA’ DELL’OLIO”

BUGNARA – La Delegazione FAI di Sulmona in collaborazione con Slow Food-Condotta Peligna e con il Comune di Bugnara (L’Aquila) organizza il 14 aprile un itinerario alla scoperta di un patrimonio architettonico di pregio e poco conosciuto. In particolare la chiesa del SS. Rosario, uno dei gioielli del barocco Abruzzese, tripudio di statue, stucchi e marmi commessi di incredibile bellezza.

Di origine gotica invece è la chiesa della Madonna della Neve (Sec. XI) eretta sui resti di un tempio romano dedicato alla Dea Cerere, presenta un suggestivo interno a tre navate con affreschi del Sec. XVXVI e reperti di età pre-romana. L’itinerario artistico termina con la chiesetta medievale della Madonna degli Angeli, vi si conserva un pregevole trittico del XV secolo raffigurante la Madonna con Bambino tra due angeli.

Bugnara è anche una delle “Città dell’Olio” d’Abruzzo e a testimonianza della tradizione agricola olearia del borgo, visiteremo il Frantoio Storico risalente all’anno 1898 sito all’interno del Palazzo Alesi Villapiana, che grazie ad un certosino lavoro di restauro è divenuto un importante esempio di archeologia industriale in ambito regionale. La visita al frantoio sarà a cura dell’Architetto Luigi La Civita, curatore del restauro. La Condotta Slow Food Peligna con un Aperitivo ci accompagnerà in un percorso del gusto delle tipicità locali. A fine visita possibilità di pranzare in piazzetta con prodotti tipici del territorio presso gli stand gastronomici. E’ consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: 350 1392252 / 347 7916188 entro venerdì 12 aprile.