DELITTO DI CASOLI: WHITBREAD A REBIBBIA, SARA’ INTERROGATO IL 2 APRILE

LANCIANO – È stato fissato per martedì prossimo, 2 aprile, alle ore 12, l’interrogatorio di garanzia del 75enne inglese Michael Whitbread, estradato dall’Inghilterra e attualmente recluso nel carcere romano di Rebibbia con l’accusa di aver ucciso la convivente, Michele Faiers, 66 anni, trovata senza vita in camera da letto con nove coltellate alla schiena e al torace.

Delitto avvenuto il 29 ottobre scorso a Casoli (Chieti), nel casolare di contrada Verratti dove la coppia viveva.

All’arrivo all’aeroporto di Fiumicino la polizia di frontiera gli ha notificato il provvedimento di arresto internazionale firmato dal procuratore capo di Lanciano Mirvana Di Serio.

Il gip di Lanciano Chiara D’Alfonso martedì 2 sarà collegato per via telematica con l’imputato, difeso dall’avvocato d’ufficio Massimiliano Sichetti; presto Whitbread dovrebbe essere trasferito nel supercarcere di Lanciano. L’avvio del processo in Corte d’Assise, a Lanciano, è fissato al prossimo 22 novembre.