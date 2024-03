DELITTO IN SEMINARIO: PG CHIEDE LA CONDANNA A 21 ANNI PER DON PICCOLI EX PARROCO DI PIZZOLI

VENEZIA – Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Venezia Paola Tonini, ha chiesto ieri la conferma della sentenza di primo e secondo grado a 21 anni e 6 mesi di carcere per don Paolo Piccoli, il prete, ex parroco di Pizzoli (L’Aquila), accusato di aver ucciso monsignor Giuseppe Rocco, l’ex parroco di Santa Teresa a Trieste trovato senza vita nella sua stanza della Casa del Clero della stessa città il 25 aprile 2014. a. Si tratta del processo bis sul caso, che si celebra a Venezia dopo la sentenza della Cassazione che nel marzo 2023 aveva annullato la condanna a 21 anni e 6 mesi pronunciata a Trieste dalla Corte d’assise e confermata poi dalla Corte d’assise d’appello.

La difesa – gli avvocati Vincenzo Calderoni e Alessandro Filippi – ha sostenuto l’innocenza di don Piccoli, individuando in una patologia broncopolmonare la causa della morte. La sentenza della Corte d’assise d’appello, presieduta da Elisa Mariani, è attesa per martedì, quando ci sarà la prossima udienza. Monsignor Rocco era stato ucciso secondo l’accusa con un’azione combinata di soffocamento e strozzamento con rottura dell’osso del collo. La Cassazione aveva annullato la condanna per la mancata ammissione dei consulenti di parte: il Ris aveva svolto alcuni accertamenti irripetibili, ma don Piccoli non era stato avvisato quando erano stati disposti perché ancora non era stato iscritto nel registro degli indagati. In aula è stato discusso anche il tema del movente, ricordando il caso di una catenina sottratta a monsignor Rocco e mai ritrovata.