DELMASTRO DELLE VEDOVE VISITA CARCERE TERAMO, “DETENUTI STRANIERI SCONTINO PENA NEI LORO PAESI”

TERAMO – “La casa circondariale di Teramo ha una particolare carenza di organico di agenti di polizia penitenziaria in relazione alla situazione di sovraffollamento della popolazione detenuta. Un sovraffollamento determinato da un’alta incidenza di detenuti stranieri. Il Governo è al lavoro per fare in modo che i detenuti stranieri scontino la pena nei Paesi di provenienza”.

Così il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, nella conferenza stampa organizzata a termine della sua visita alla casa circondariale di Teramo a cui era presente anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.