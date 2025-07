DEMUSCAZIONE L’AQUILA: PRIMO INTERVENTO PER LA STAGIONE 2025 CON INTEGRAZIONE AL CALENDARIO

L’AQUILA – Il Settore Transizione ecologica e Protezione Civile L’Aquila, rende noto che a causa di un problema di natura tecnica, l’intervento di demuscazione del 26.06.2025 relativo alla MACRO ZONA 4 è stato effettuato fino alla frazione di Gignano e non è stato ancora recuperato come da precedente comunicato integrativo. Inoltre, l’intervento del 30.06.2025 relativo alla MACRO ZONA 6 non è stato eseguito. Pertanto, gli interventi relativi alla zona di Bazzano non percorsa il giorno 26 giugno e tutte le aree elencate nella MACRO ZONA 6 non effettuate il 30 giugno, verranno eseguiti mercoledì 09.07.2025 tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno seguente.

Gli interventi riguarderanno anche il Progetto C.A.S.E. ed i M.A.P. e potranno subire delle modifiche al calendario a causa di condizioni meteorologiche non favorevoli. Si raccomanda di tenere chiuse finestre/porte, non sostare in ambienti esterni durante il trattamento, non lasciare su terrazzi e balconi panni stesi o alimenti, tenere chiusi all’interno animali d’affezione e non lasciare all’aperto contenitori per l’alimentazione di animali.

Il trattamento non sarà eseguito, per un raggio di circa 100 m, in prossimità di apiari e/o arnie debitamente registrate e geolocalizzate.Per eventuali chiarimenti è possibile inviare mail all’indirizzo Istituzionale del Settore Transizione ecologica e Protezione Civile: ambiente@comune.laquila.it

MACRO ZONA 4 (mercoledì 09/07/2025 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Bazzano. MACRO ZONA 6 (mercoledì 09/07/2025 tra le ore 22:00 fino e le ore 6:00 del giorno seguente) Pile ovest (ad eccezione di Via Mulino di Pile) Pratelle di Vetoio S.S. 80 Coppito Pettino (zona bassa a valle di Via Antica Arischia) Santa Barbara, Pile alto, Viale Corrado IV, Piazza d’Armi, Viale della Croce Rossa, Valle Pretara, Viale Gran Sasso Castello, Farfa, Fontana luminosa, San Bernardino, Viale Duca degli Abruzzi.