DENATALITA’: D’AMBROSIO (FDI), “PER NOI SFIDA DEMOGRAFICA E’ UNA PRIORITA’, LO SIA ANCHE PER L’UE”

CHIETI – “Quella della denatalità, per l’Europa che vive da anni un preoccupante inverno demografico, è tra le principali questioni del nostro tempo. Eppure Fratelli d’Italia sembra essere fra i pochi partiti a parlarne in questa campagna elettorale per le Europee”.

Lo dichiara, in una nota, Nicola D’Ambrosio, candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee dell’8-9 giugno per la circoscrizione meridionale.

“La sfida demografica è invece epocale – sottolinea – e va affrontata in via prioritaria: un’Europa senza figli è un’Europa senza futuro e speranza. Come invertire il trend? Politiche di sensibilizzazione e comunicazione, investimenti di una significativa parte del bilancio europeo per finanziare le politiche di supporto alla famiglia e alla natalità intraprese dagli Stati membri e istituendo fondi e programmi specifici per sostenere le donne in condizioni di fragilità che vogliono diventare mamm”e.

“Incredibile che per l’UE, che tende invece a regolamentare ogni aspetto delle nostre vite, le politiche a favore della maternità non abbiano rappresentato finora una priorità”, conclude D’Ambrosio.