DENGUE: A ORTONA NUOVA DISINFESTAZIONE PER CASI ACCERTATI

ORTONA – Dopo i primi casi accertati di febbre Dengue ed in attesa di conferma di ulteriori casi sospetti segnalati nei giorni scorsi al Servizio igiene epidemiologica e sanità pubblica dell’Asl Lanciano Vasto Chieti, il commissario straordinario del Comune di Ortona, Gianluca Braga ha emanato una nuova ordinanza, consultabile sull’albo pretorio dell’ente, con cui dispone la disinfestazione del centro abitato per altri due giorni, come richiesto dal Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina Territoriale della Regione Abruzzo.

La disinfestazione sarà estesa anche al quartiere di Fonte Grande dove sarà effettuata per tre giorni consecutivi a partire dal 12 ottobre.

La ditta Eco.Lan, dunque, – fa sapere il Comune- ripeterà nell’area del centro urbano i trattamenti adulticidi e larvicidi nei giorni del 12 e 13 ottobre dalle 21 alle ore 3 ed effettuerà nei giorni 12, 13 e 14 ottobre dalle 21 alle 3 i medesimi trattamenti nell’intera zona di Fonte Grande sia sul suolo pubblico che nelle proprietà private, secondo le indicazioni riportate nell’allegato 10 al Piano Nazionale di Prevenzione, sorveglianza e riposta alla Arbovirosi da Dengue 2020- 2025.

Viene evidenziato che essendo il servizio previsto anche nelle aree private, come cortili, piazzali, giardini e terrazze, i residenti, sono tenuti a consentire l’accesso agli addetti alla disinfestazione per effettuare il trattamento.