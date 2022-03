DENTRO L’ISOLA GALLEGGIANTE: A LA KAP FONTECCHIO AD APRILE WORKSHOP E RESIDENZA ARTISTICA

L’AQUILA – “Dentro l’isola galleggiante”, questo il nome del laboratorio nell0 spazio culturale la Kap a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, a cura di Francesca Catenacci, e che si svolgerà ad aprile.

Una residenza artistica , in una silenziosa intimità con la natura. I partecipanti si immergeranno nelle molteplici sfumature dell’arte con la guida della cantautrice, attrice e regista aquilana che ha creato un programma mirato in cui le espressioni artistiche saranno raffinate e messe in unisono nello spettacolo finale “Rosa Balestreri, Rosa cunta e canta”.

Il programma prevede training fisico e vocale, overtone singing e circle song, drammaturgia musicale e testuale e messa in scena all’interno della lavorazione dello spettacolo

Le date del workshop sono il 2 -3 Aprile alle ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

Il 9-10 aprile alle ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00 e il 23-24 aprile ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00

Spettacolo finale il 30 aprile ore 18:00, presso il Giardino de La Kap.

L’evento è organizzato dal Progetto Aristofane in collaborazione con la Kap.

Per ulteriori info va contattato il numero 339 60 93 207, o va mandato un messaggio alla pagina facebook “Francesca Soledad Catenacci”.

IL WORKSHOP

Il coinvolgimento delle forme espressive del corpo deve essere guidato, modulato, potenziato nella sua manifestazione. Il canto colorato attraverso l’overtone singing. Nozioni, talenti e esperienze che saranno possibili grazie agli insegnamenti di Francesca Catenacci.

Alcuni accenni sulla sua lunga carriera artistica che l’ha portata fino a noi, aiutando, come sempre, nella diffusione dell’Arte.

Francesca Catenacci, cantautrice, attrice , drammaturga, regista, docente di lingua e letteratura inglese. Nata a L’Aquila, dopo la licenza classica studia all’Università degli Studi dell’Aquila. Durante gli anni di studio universitari ha modo di fare un apprendistato con alcune delle compagnie più importanti della scena nazionale ed internazionale: Odin Teatret, TTB (Teatro Tascabile di Bergamo), Dario Manfredini, Teatro Proskenion.

Nel 2001 con il suo gruppo “Emotional Kaos” vince l’ingresso al Festival di Arezzo Wave, continua poi il suo percorso di studio del canto con i maestri Rosanna Rosoni e Roberto Laneri per poi approdare in Inghilterra come studente Erasmus. In quel periodo la sua musica viene colorata dalla collaborazione con diversi musicisti da tutte le parti del mondo, ma soprattutto dalla musica elettronica che la porta a incidere il disco Water. Il suo viaggio musicale si evolve nelle note profonde del Trip-Hop, in collaborazione con l’ingegnere del suono Simone Frondini vi è la nascita del disco Frale.

Non smetterà mai di viaggiare con il cuore e la musica: nel 2014 fonda il gruppo Vuelvo al Sur ensemble intonandosi sulle corde del Sud America e del Sud Italia. Fonda nel 2017 i Nina’s Quartet ampliando il suo repertorio variegato nella direzione del jazz, soul, black music e infine, but not the least, arriviamo ai tempo odierni a suon di RockBlues and Soul con il suo recente gruppo The Colleagues.

Catenacci è impegnata anche nel mondo del teatro, con spettacoli come “Frida Kahlo”, “dalla Casa Rosada all’Alcoba Azul”, di cui è drammaturga, regista, attrice e cantante. Inoltre nel 2020 prende vita lo spettacolo “Storielle Impertinenti”, che con il suo canto e la sua interpretazione danno vita alle favole di Gianni Rodari.