DENUNCIATO UN PREGIUDICATO SORPRESO A CATIGNANO CON ARNESI DA SCASSO DAI CARABINIERI

CATIGNANO – I Carabinieri del Comando Stazione di Catignano, durante le attività di controllo del territorio, finalizzate soprattutto alla prevenzione di reati contro il patrimonio, hanno deferito alla Procura di Pescara un cinquantaduenne residente nel pescarese.

I militari della Compagnia di Penne, allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto una segnalazione di un uomo che, con fare sospetto, si aggirava a piedi per le vie di una contrada di Rosciano, sono intervenuti prontamente e hanno rinracciato l’uomo. Dall’accurato controllo di polizia,sono emersi sul conto del soggetto una serie di precedenti penali per reati di furto in abitazione e su auto, che hanno indotto i militari ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale eseguita nell’immediatezza: all’interno dello zaino in uso al pregiudicato sono statirinvenuti vari arnesi da scasso sottoposti a sequestro.

Per l’uomo che, accampando giustificazioni inverosimili, non è riuscito a giustificare né il porto degli strumenti atti a sforzare serrature, né il motivo per il quale si trovasse in Rosciano, è scattata la denuncia per il reato previsto dall’art.707 Codice Penale. Contestualmente nei confronti dell’uomo, i militari della Stazione di Catignano hanno avviato il procedimento amministrativo, finalizzato all’irrogazione del “foglio di via”, misura di prevenzione che colpisce i soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e che vieta ai destinatari di ritornare nei comuni diversi da quello di residenza.