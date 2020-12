DEPOSITO GPL PORTO DI ORTONA, TORTO: “RISPETTATA VOLONTA’ DEI CITTADINI”

ORTONA – Nel dibattito sul porto di Ortona e sul progetto del deposito gpl proposto dalla Seastock di Tosto interviene la deputata abruzzese del Movimento 5 Stelle Daniela Torto: “quel progetto è incompatibile con l’attuale vocazione del porto di Ortona, ma soprattutto è un progetto su cui i cittadini si sono espressi in maniera contraria e questa volontà deve essere rispettata. Per quanto riguarda i presunti posti di lavoro, ritengo scorretto utilizzare questa leva sull’occupazione per far digerire un progetto altamente impattante sul territorio che nessuno vuole.”

“Tuttavia il procedimento autorizzatorio è ancora attivo in quanto, nonostante l’autorità portuale avesse dato parere contrario al progetto, il ministero competente oltre due anni fa aveva invitato la Seastock ad esprimere il proprio interesse alla realizzazione delle opere con modifiche del progetto. Da allora, cioè nel 2018, è tutto fermo a livello amministrativo e questo non può far stare tranquilli cittadini e comitati che si sono battuti contro quel progetto.” Prosegue la deputata pentastellata.

“Proprio per questo il 4 dicembre 2020, dopo essermi confrontata con il gruppo locale di Ortona del M5S promuovendo una riunione su zoom a cui hanno preso parte altri portavoce del movimento 5 stelle Abruzzo, ho presentato una interrogazione parlamentare chiedendo per quale motivo l’iter autorizzatorio non è ancora concluso e, soprattutto, quando avverrà la chiusura di

tale procedimento. Ma non è tutto: sto depositando proprio in queste ore una seconda interrogazione alla luce delle più recenti notizie” conclude l’onorevole Torto.

