DEPRESSIONE POST-PARTUM: IN ARRIVO NUOVA PILLOLA

ROMA – A breve potrebbe essere disponibile la prima pillola in assoluto creata appositamente per le donne che vivono la depressione post-partum.

A dichiararlo, sono gli stessi produttori del nuovo farmaco Sage Therapeutics e Biogen con l’accettazione del deposito della Fda e la concessione della revisione prioritaria del farmaco chiamato zuranolone. La data prevista è entro il 6 agosto.

Lo zuranolone è un antidepressivo che i pazienti devono assumere solo per due settimane, a differenza dell’unico altro farmaco sul mercato per la depressione post-partum, chiamato Zulresso, che deve essere somministrato per via endovenosa ininterrottamente per 60 ore.

La depressione post-partum affligge circa una neo-mamma su sette. I sintomi possono essere debilitanti, da profonda disperazione e pianto frequente a pensieri lesivi, dall’incapacità di sviluppare un rapporto con il neonato o sentirsi come se il bambino fosse di qualcun altro.

Lo zuranolone fa parte di una classe di farmaci che prendono di mira i recettori Gaba nel cervello utilizzando una sostanza chiamata neurosteroide. È stato progettato per riequilibrare rapidamente le reti cerebrali disregolate responsabili di funzioni come l’umore, l’eccitazione, il comportamento e la cognizione, per aiutare a ripristinare la funzione cerebrale. Quando una persona è depressa, il Gaba e il glutammato, entrambi neurotrasmettitori, vengono sbilanciati, influenzando l’attività dei neuroni.

I trattamenti per la depressione in genere mirano ad aumentare i livelli di serotonina nel cervello, ma un numero crescente di ricerche mostra che il percorso Gaba può essere altrettanto efficace.

Nello studio randomizzato di fase 3 Skylark, le donne che hanno ricevuto il farmaco a una dose di 50 mg si sono sentite meglio dopo tre giorni. Sono state prese in esame donne a meno di sei mesi dopo il parto le quali avevano avuto un episodio depressivo maggiore che iniziava durante il terzo trimestre o prima di quattro settimane dopo il parto.

Le donne che hanno ricevuto zuranolone ogni sera per due settimane hanno sperimentato una maggiore riduzione dei sintomi rispetto alle donne che hanno ricevuto una pillola placebo. Al 15esimo giorno, la riduzione media dei punteggi Hamd è stata di 15,6 nelle donne trattate con zuranolone rispetto a 11,6 nel gruppo placebo. Al 45esimo, le donne trattate con zuranolone hanno continuato a mostrare una maggiore riduzione dei punteggi Hamd rispetto alle donne che hanno ricevuto un placebo (rispettivamente in calo di 17,9 punti e 14,4 punti).

Laura Gault, chief medical officer di Sage, ha dichiarato: “Sentiamo un’enorme responsabilità nei confronti dei pazienti per fornire una potenziale nuova opzione terapeutica. La maggior parte delle attuali terapie approvate può richiedere settimane o mesi per funzionare. Ci impegniamo a far progredire i trattamenti che potrebbero aiutare medici e pazienti affrontando rapidamente i sintomi della depressione”.