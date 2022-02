DEPUTATO LEGA ZENNARO ENTRA A FAR PARTE COMMISSIONE SISTEMA BANCARIO

TERAMO Il deputato teramano della Lega Antonio Zennaro è entrato a far parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, su nomina del Presidente della Camera.

“Ringrazio per la fiducia Matteo Salvini, il capogruppo Riccardo Molinari e il responsabile dipartimento nazionale economia della Lega, il senatore Alberto Bagnai. L’Abruzzo è stato colpito negli anni scorsi da gravi reati e dissesti bancari, come il crack dell’ex Tercas, la mia partecipazione in questa importante commissione avrà anche l’obiettivo di fare maggiore chiarezza sui meccanismi che hanno causato gravi danni a risparmiatori e imprese sul nostro territorio, con grande attenzione su tutto il sistema creditizio”, dichiara Zennaro.