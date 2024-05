D’ERAMO (SOTTOSEGRETARIO AGRICOLTURA): “12 MILIONI A PROGETTI PER FILIERE BIOLOGICHE”

L’AQUILA – “Continuiamo con azioni concrete a sostenere lo sviluppo di un settore strategico e a fornire ai produttori strumenti per promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare e per realizzare una sostenibilità sia ambientale che economica e sociale”. Così il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, aquilano, annuncia la pubblicazione, sul portale del Masaf, dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali da parte di Filiere biologiche per favorire forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.

“Lo stanziamento complessivo ammonta a 12 milioni di euro”, spiega il sottosegretario con delega al settore. “Ogni singolo progetto presentato – continua D’Eramo – dovrà avere un importo non inferiore a 300 mila euro e non superiore a 500 mila euro, e dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla comunicazione della sua approvazione”. I progetti dovranno avere carattere nazionale, ovvero gli interventi dovranno essere distribuiti sul territorio di cinque o più regioni e/o province autonome. Tra gli interventi ammissibili ci sono iniziative per lo scambio di conoscenze e per azioni sulla produzione bio; iniziative per servizi di consulenza volte a supportare le aziende e i giovani agricoltori; iniziative per misure promozionali quali concorsi, fiere ed esposizioni a favore dei prodotti agricoli biologici. Le domande per accedere alle agevolazioni dovranno essere inviate al Masaf tramite Pec a partire dalle ore 12:00 del 3 giugno 2024 e fino alle ore 12:00 del 17 giugno 2024.