DERBY AVEZZANO -L’AQUILA: DOMENICA STOP AGLI ALCOLICI E LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

AVEZZANO – Si avvicina la partita di calcio Avezzano-L’Aquila, inserita calendario per domenica 13 marzo 2022, e scattano le ordinanze comunali sulla circolazione stradale e la vendita degli alcolici.

Per esigenze di sicurezza si prevede un divieto assoluto di porre in vendita alcolici e superalcolici di ogni tipo, all’interno dello Stadio dei Marsi e in un raggio di 500 metri lineari in ogni esercizio commerciale e di somministrazione mentre è consentita la vendita e la somministrazione di bevande che non superino i cinque gradi alcolici, esclusivamente in contenitori di plastica. Divieto anche per l’introduzione e la consumazione di bevande in bottiglie o contenitori in vetro. Sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.

L’Amministrazione di Avezzano, inoltre, considerato che nel corso del tavolo tecnico tenutosi presso il Commissariato di P.S. di Avezzano è stata richiesta l’adozione di provvedimenti inerenti la circolazione stradale nelle strade aree circostanti lo stadio, per l’afflusso e il deflusso dei tifosi nonché́ a tutela dei residenti nelle aree limitrofe, ha previsto l’adozione di alcune prescrizioni che saranno in vigore dalle ore 9,30 al termine dell’evento.

I DIVIETI

divieto di sosta con rimozione e del divieto di transito per tutti i veicoli, sull’area comunale parcheggio posta nel tratto retrostante lo Stadio, compresa tra Via Cassino e Via Genova, destinata a parcheggio ospiti;

divieto di transito e divieto di sosta con rimozione eccetto veicoli dei tifosi ospiti, autorizzati al transito dalle Forze di Polizia, su Via Cassino, per tutta la sua lunghezza;

divieto di transito su Via Genova, dall’incrocio con Via Circe all’incrocio con Via Ferrara;

divieto di transito su Via Ferrara dall’incrocio con Via Genova all’incrocio con Via Catanzaro;

divieto di transito su Via Crema dall’incrocio con Via Cosenza all’incrocio con Via Ferrara;

divieto di transito divieto e divieto di sosta con rimozione sull’intera area di Piazza Beato Zefirino;

divieto di sosta con rimozione su Via Ferrara, ambo i lati, dall’incrocio con Via Napoli all’incrocio con Via Catanzaro;

divieto di sosta con rimozione su Via Genova, ambo i lati, dall’incrocio con Piazza Castello all’incrocio con Via Elvezia

divieto di sosta su Via Catanzaro dall’intersezione con Via Cosenza all’intersezione con Via Ferrara

divieto di sosta con rimozione su Via Bologna da Via Catanzaro a Via Magenta.