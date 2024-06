DESERTIFICAZIONE: COLDIRETTI, “REALIZZARE IN ABRUZZO RETE DI BACINI DI DI ACCUMULO DI ACQUA PIOVANA”

L’AQUILA – “Realizzare una rete di bacini di accumulo, veri e propri laghetti, senza cemento, con pietra locale e con le stesse terre di scavo con cui sono stati preparati, per raccogliere l’acqua piovana e utilizzarla in caso di necessità: è il progetto immediatamente cantierabile di Coldiretti e Anbi che si pone l’obiettivo di potenziare la raccolta di acqua dolce intervenendo sulle infrastrutture.

A spiegarlo all’ANSA è il direttore di Coldiretti Abruzzo, Roberto Rampazzo, intervenuto – in occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione – per commentare i dati allarmanti di una ricerca dell’Università ‘D’Annunzio’ di Chieti-Pescara relativa ai cambiamenti climatici nella regione.

“L’obiettivo – sottolinea il direttore Rampazzo – è arrivare a raccogliere il 50% dell’acqua piovana che potrebbe essere utilizzata per una molteplicità di altri utilizzi, riducendo il prelievo di quella potabile.

Con l’avvio di un grande piano nazionale per la realizzazione da nord a sud del Paese di invasi si difenderà concretamente la sovranità alimentare ed energetica dell’Italia e, nello stesso tempo, si garantirà l’acqua per i cittadini, per le coltivazioni e per la produzione di energia rinnovabile che renderà migliore l’ambiente e attiverà anche le risorse occupazionali per la manutenzione degli invasi ad aziende agricole, imprese e cittadinanza”.

“A livello regionale – prosegue Rampazzo – su questo argomento stiamo inoltre sensibilizzando i decisori politici a creare un tavolo di confronto ad hoc sul tema acqua, invitando le organizzazioni agricole, ambientaliste, consorzi di bonifica, l’università e studi di ricerca. L’obiettivo è creare una maggiore cultura della prevenzione e della gestione di questa importante risorsa, mantenendo il territorio con gli scoli d’acqua puliti e funzionali per il deflusso, in caso di forte pioggia, o per far scorrere meglio l’acqua in caso di bisogno”.