DESIGNAZIONE SINDACO FERRARA A VICEPRESIDENZA ALI: “ONORATO DI RAPPRESENTARE CHIETI”

CHIETI – “Ho accolto con emozione e soddisfazione la designazione a vicepresidente di ALI, l’Associazione delle Autonomie Locali che ieri ha svolto il suo congresso a L’Aquila, rinnovando e integrando la governance a servizio dei Comuni e dei territori tutti d’Abruzzo. Faccio al presidente Angelo Radica i miei più sinceri auguri, mettendomi a disposizione per questo ruolo, non appena nei prossimi giorni potrò tornare in attività piena. Intanto c’è la soddisfazione di poter rappresentare la città anche in questo consesso”, commenta così il sindaco di Chieti Diego Ferrara, ancora convalescente.

“Non potevo non esprimere la mia gratitudine, perché si tratta di un ruolo a servizio della città, cosa che mi vede in trincea da quattro anni anche come sindaco e che ho svolto in passato da consigliere comunale – rimarca il sindaco Ferrara – . Il carico di responsabilità, anche quello che ho avuto modo di provare a causa delle precarie condizioni dell’Ente che mi onoro di rappresentare, impone a chi si mette a disposizione, una rappresentanza diffusa, soprattutto nelle realtà capaci concretamente di costruire azioni nuove e a vantaggio della popolazione. Perché da sempre credo che questo debba fare la politica, con la massima trasparenza, con senso di responsabilità e, soprattutto, con sincero interesse non per il potere, ma per i diritti della cittadinanza, cose che da sindaco animano la mia attività ogni giorno”.