L’AQUILA – Si respira indignazione dalle parti dell’Aquila per la vicenda che riguarda Khaled El Qaisi, il cittadino italo-palestinese arrestato il 31 agosto scorso – davanti a sua moglie ed al loro figlio di quattro anni con i quali aveva appena finito di trascorrere una vacanza nei territori palestinesi occupati da Israele – al valico di frontiera di Allenby con la Giordania e tuttora detenuto nelle durissime carceri israeliane senza un’accusa formale, una sorta di “regola” in quella che in più di qualche caso è considerata “l’unica democrazia in Medio Oriente”.

El Qaisi, che lavora come traduttore nel Centro di documentazione palestinese di Roma e studia Lingue e civiltà orientali all’Università “Sapienza” di Roma, è infatti sposato con Francesca Antinucci, giovane molisana con legami familiari a Tempera, frazione aquilana ai piedi del Gran Sasso.

La vicenda di El Qaisi, nonostante la gravità, non ha però ancora scosso totalmente quella parte di opinione pubblica italiana – politica e media ovviamente compresi e in primissima fila – che si è stracciata e si straccia ancora le vesti per i casi dell’attivista egiziano che studia all’Università di Bologna, Patrik Zaki, che ha passato una dura detenzione in Egitto e che nei giorni scorsi si è schierato apertamente per la liberazione di El Qaisi, e di Giulio Regeni, dottorando italiano dell’Università di Cambridge rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dello stesso anno nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.

“Non vedo e non sento Khaled dal giorno del suo arresto, potete immaginare come siamo ridotti io e nostro figlio – racconta Francesca Antinucci ad AbruzzoWeb.it -. So che il console italiano a Tel Aviv ha potuto portargli, attraverso i suoi familiari lì, vestiti, medicinali ed un libro, ma le autorità carcerarie non gli hanno consegnato nulla, perché ha una divisa. In questa fase, che in Italia chiameremmo cautelare, non gli viene consegnato nulla. Gli è stato chiesto un certificato medico in doppia lingua inglese e italiano, perché non gli sono state consegnate neppure le medicine di cui ha bisogno”.

“Khaled si trova in un carcere purtroppo famoso per i terribili metodi di interrogatorio finalizzati alla raccolta di elementi per formulare dei capi d’accusa ufficiali – continua Antinucci -. In questa situazione atroce, almeno è decaduto per legge il divieto di interloquire col suo avvocato anche se parliamo di contatti minimi, visto che lo ha potuto vedere due sole volte e gli ha potuto parlare una sola volta a telefono”.

“Perché in Italia non esplode il caso a livello mediatico? Con Israele il nostro Paese è in ottimi rapporti, o almeno così appare, per cui una situazione di questo genere si rivela sia drammatica che scomoda fintantoché la risonanza risulta tenuta sottotono”, risponde la giovane molisana, che svela di essere stata interrogata per due ore e senza accuse durante un viaggio in Palestina diversi anni fa, “la prova che si tratta, purtroppo, di cose che lì accadono spesso, ma la mia esperienza non è nulla in confronto al dramma che sta vivendo mio marito”.

Poi Antinucci ammette che, in ogni caso, anche se molto lentamente, qualcosa in Italia sembra muoversi anche dopo la recente assemblea all’università “Sapienza” di Roma (dove ci sarà a breve un’altra assemblea): oggi è infatti il giorno della conferenza stampa alla Camera organizzata dal Movimento 5 stelle che vedrà presenti, tra gli altri, Laura Boldrini, ex funzionaria Onu ed ex presidente della Camera, rappresentanti di Amnesty International, Francesca Albanese, relatrice all’Onu per i Territori Palestinesi e l’avvocato Flavio Rossi Albertini.

“Mi sarei aspettata una maggior difesa da parte delle istituzioni italiane – ammette quindi Antinucci -, ma comunque mi rincuora la grande solidarietà che ci stanno manifestano le persone, così come le organizzazioni, le associazioni, alcuni partiti, le amministrazioni locali ed i sindacati”.

“Probabilmente, l’unica colpa di Khaled è di essersi sempre impegnato per la causa e per la difesa della memoria storica della Palestina. D’altra parte, è questo lo scopo con cui ha fondato il Centro Documentazione Palestinese”, conclude la donna.