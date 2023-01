DETRITI SUI BINARI TRA LE STAZIONI DI TAGLIACOZZO E SANTE MARIE: TRAGEDIA SFIORATA, CORSE CANCELLATE

AVEZZANO – Tra la stazione ferroviaria di Tagliacozzo e Sante Marie una massa di terra e detriti ha investito in pieno il treno 4553, delle 13.30, che in quel momento transitava e solo per miracolo non ne ha causato il deragliamento. Lo riporta il Messaggero nell’edizione odierna.

Fortunatamente non ci sono stati né feriti né vittime tra i passeggeri, che sono tuttavia rimasti bloccati nella locomotiva. Il treno partito da Avezzano per Roma ha continuato la corsa ed è uscito indenne dalla frana tra le urla dei passeggeri.

«Un escavatore ha rimosso i detriti e circa trenta operai delle ferrovie sono andati sul posto per monitorare la situazione e prestare soccorso» ha spiegato il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti. «È venuto giù un costone ha aggiunto- a causa delle violente piogge che da questa mattina si sono abbattute sul territorio». Il transito dei treni è stato bloccato fino a tarda ora e diverse corse sono state cancellate. Insomma anche le frane sono l’incubo di chi viaggia sulla tratta Roma e Avezzano e ieri le prolungate e intense piogge hanno provocato, come conferma il gruppo Ferrovie dello Stato, «un movimento franoso fra le stazioni di Tagliacozzo e Sante Marie. Il traffico ferroviario è sospeso dalle 13.30».

Ieri forti temporali e raffiche di vento hanno investito l’intera Marsica dalle prime ore del mattino. Il maltempo ha creato disagi sulle autostrade A24 e A25 a causa della pioggia e vento forte. Lungo la Tiburtina, dopo Cappelle dei Marsi, lastre metalliche sono volate sulla carreggiata, creando difficoltà alle auto in transito. Il vento infatti ha completamente sollevato le coperture su alcuni capannoni.