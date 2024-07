DEVASTATO DAI VANDALI IL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE: SUL POSTO I CARABINIERI

SAN PIO DELLE CAMERE- Il cimitero di San Pio delle Camere (L’Aquila) è stato devastato da una o più persone che, usando probabilmente mazze o spranghe hanno semidistrutto cappelle, tombe, lapidi e tutto quanto hanno trovato sul loro cammino. Sul posto i carabinieri.

La notizia ha destato scalpore e riprovazione della popolazione locale. E non è la prima volta che ci sono incursioni sacrileghe con vilipendio delle tombe in quel camposanto. In passato ci fu anche una persona condannata in Cassazione per un fatto simile ma questo, a scanso di equivoci, non va assolutamente collegato con il fatto odierno.