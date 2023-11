DEVE SCONTARE 10 MESI PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO: ARRESTATO UN 51ENNE A PESCARA

PESCARA – Un 51enne italiano, senza fissa dimora, è stato arrestato questa mattina da personale della Squadra Volante in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Pescara per il cumulo di pene di 10 mesi di reclusione riguardanti reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, che si trovava nei pressi di via del Circuito, è stato fermato e identificato alle ore 10:30 circa e dal controllo è emerso essere destinatario del suddetto provvedimento.

Pertanto, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa circondariale.