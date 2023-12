DEVE SCONTARE 2 ANNI PER EVASIONE E SIMULAZIONE DI REATO: UN ARRESTO A GIULIANOVA

TERAMO -I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno arrestato un uomo su cui pendevano due provvedimenti di cattura uno del giugno 2023 e uno del febbraio 2019, rispettivamente emessi dall’A.G. di Teramo per simulazione di reato e dall’A.G. di Chieti per evasione. Lo stesso è stato condotto nel carcere di Teramo ove dovrà scontare la pena complessiva di anni due.

L’uomo con un corposo curriculum criminale fatto di precedenti di polizia e precedenti penali per molteplici reati quali, furto, truffa, favoreggiamento, ricettazione, evasione, simulazione di reato e violazioni inerenti gli stupefacenti, viveva nella provincia di Ascoli Piceno ma nel 2019 a seguito della condanna per evasione, aveva fatto perdere le proprie tracce, infatti neanche nel 2023 a seguito di ulteriore condanna a Teramo per simulazione di reato era stato rintracciato presso la propria residenza marchigiana.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia giuliese a seguito di attività info investigativa forti della collaborazione dei colleghi ascolani hanno localizzato l’uomo a Giulianova ove si era da tempo trasferito di fatto senza mai richiedere residenza e quindi difficile da localizzare.

Il blitz per la sua cattura è scattato in strada infatti a seguito di un servizio di osservazione i Carabinieri hanno notato l’uomo alla guida di una autovettura che è stata bloccata. Il ricercato vistosi scoperto non ha opposto alcuna resistenza.