DEVE SCONTARE 4 ANNI PER FURTI COMMESSI IN ABRUZZO: IN MANETTE UNA GIOVANE ROM

TERAMO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica (Teramo), nel corso dei servizi miranti alla prevenzione e/o repressione dei furti in abitazione hanno tratto in arresto una donna di etnia “rom” ricercata perché condannata a scontare la pena di anni quattro e mesi due di reclusione per molteplici furti in abitazione commessi quando era minore degli anni 18.

La donna ventunenne, domiciliata a Roma, è stata fermata dai carabinieri perché notata aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una zona residenziale di Tortoreto. Sottoposta a controllo è emerso che era ricercata dal mese di aprile del corrente anno per la condanna emessa dall’AG di Roma per furti in abitazione commessi quando era minore, in particolare a Chieti nel 2018, a Firenze nel 2019 a Frosinone sempre nel 2019.

La donna espletate le formalità di rito è stata associata presso l’Istituto penale minorenni di Roma.