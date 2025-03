DEVE SCONTARE 4 ANNI PER SPACCIO: STRANIERO CONDOTTO NEL CARCERE DI AVEZZANO DALLA POLIZIA

AVEZZANO – La Polizia di Stato dell’Aquila, nel pomeriggio di giovedì 13 marzo, ha dato esecuzione ad una ordinanza emessa della Procura della Repubblica di Avezzano (L’Aquila), con la quale è stato disposto l’accompagnamento presso l’istituto di pena più vicino, di un cittadino straniero, che si trovava già in stato di arresto ai domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per reati in materia di stupefacenti.

Il provvedimento, eseguito dal personale del Commissariato di P.S. di Avezzano, è stato emesso a seguito di condanna definitiva, sempre per lo stesso reato e per fatti accaduti nel febbraio del 2023, allorquando lo straniero fu controllato e trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Portato presso gli Uffici del Commissariato, dopo le incombenze di rito,è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Avezzano dove dovrà scontare il periodo residuo di 4 anni e 12 giorni di pena, a fronte di una condanna che ammonta complessivamente ad anni 6, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, oltre che al pagamento della somma di euro 26.667,00 di multa.