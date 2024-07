DEVE SCONTARE SEI MESI: PORTATO IN CARCERE DAI CARABINIERI UN 51ENNE DI GIULIANOVA

TERAMO – I Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 51enne, italiano, di Giulianova, già noto alle Forze dell’Ordine, nei cui confronti pendeva un Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Teramo, dovendo scontare la pena di oltre 6 mesi di reclusione per fatti-reato contro la persona ed il patrimonio, commessi dal 2018 al 2020. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Teramo.

Nel corso dei tanti e consueti servizi di controllo del territorio volti a prevenire i reati, in particolare quelli contro il patrimonio, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Silvi ha ritrovato un’autovettura oggetto di furto. L’automobile, infatti, era rubata in giorno precedente, nel comune di Sessa Cilento, ad una donna abitante in provincia di Salerno. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro ma dopo aver svolto i necessari rilievi tecnici volti a rilevare eventuali tracce biologiche o dattiloscopiche lasciate sul mezzo, sarà rinsegnata alla legittima proprietaria.