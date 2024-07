DEVONO SCONTARE CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO: TRE ARRESTI DELLA POLIZIA A CHIETI

CHIETI – La Polizia di Stato di Chieti, nell’ultima settimana, ha eseguito 3 distinti provvedimenti di ordine di esecuzione pena, di cui due in detenzione domiciliare ed uno presso una struttura sanitaria, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva a pene variabili da nove mesi quale residuo per una condanna per lesioni personali e danneggiamento, a mesi 7 quale residuo per una condanna per estorsione, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale nonché ad anni uno e mesi nove di reclusione quale condanna per il reato di evasione.

Gli uomini raggiunti da tali provvedimenti sono tutti pregiudicati e residenti in Chieti. Dopo le formalità di rito i condannati “sottoposti alla detenzione domiciliare sono stati condotti presso le rispettive abitazioni di residenza mentre l’uomo assegnato alla casa di cura è stato colà condotto”.