ASL TERAMO, DI GIOSIA: “STOP ALLE LISTE DI ATTESA E’ PRIORITA'”

TERAMO – “La sfida più grande è quella di risolvere le liste d’attesa. Su questo fronte ci metterò la faccia, realizzando un gruppo di lavoro dedicato”.

Così Maurizio Di Giosia nel suo primo intervento dopo la riconferma nella ruolo di direttore generale della Asl di Teramo.

Una riconferma operata dal presidente della regione Marco Marsilio nel segno della continuità, che durerà altri quattro anni. Il lavoro alla Asl di Teramo del direttore Di Giosia prosegue senza interruzioni, sebben in attesa delle formalità burocratiche del rinnovo.

“Non dobbiamo far sentire più il disagio ai cittadini delle liste di attesa, assurde e vergognose”, prosegue Di Giosia. Il rinnovo consente anche di lavorare sul progetto del nuovo ospedale di Teramo: “Stiamo lavorando in stretta sinergia con la regione per la realizzazione del nuovo ospedale, per produrre risultati concreti”.

“Ho voluto premiare i risultati raggiunti in questi anni sia in termini di contenimento dei costi, sia di rispetto dei vincoli di bilancio, nonostante pandemia e guerra in corso abbiano pesantemente aggravato i bilanci della sanità pubblica, sia i risultati sotto il profilo sanitario ospedaliero e territoriale con l’approvazione della rete, l’accordo di programma sottoscritto con il Ministero per la realizzazione della nuova edilizia sanitaria”, così ha commentato Marsilio le nomine dei direttori generali delle Asl. “Ho voluto anche fare una scelta motivata dalla volontà di garantire continuità amministrativa, soprattutto in una fase di forte accelerazione sul piano degli investimenti e sul raggiungimento degli obiettivi, in particolare quelli legati al Pnrr che hanno scadenze molto perentorie, stringenti e incalzanti”, conclude Marsilio.