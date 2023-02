DI LORITO (CNA PESCARA): “PROROGA DAL GOVERNO PER TAVOLINI E DEHORS ALL’ APERTO PER IL 2O23”

PESCARA – Per tavolini e dehors all’aperto di bar e ristoranti proroga fino al 31 dicembre prossimo. A darne notizia è la Cna di Pescara, che cita fonti si stampa nazionali, secondo cui la norma sarebbe stata inserita dal Governo All’interno del cosiddetto “decreto Milleproroghe”.

A detta del responsabile provinciale del settore Commercio della confederazione artigiana pescarese, Luciano Di Lorito, «la norma, in via di approvazione, godrebbe oltretutto di un apprezzamento trasversale allo schieramento politico, anche in considerazione dei problemi e delle difficoltà che questo comparto ha patito negli anni del Covid».

Sempre secondo le notizie di stampa, sarebbero semplificate anche le procedure per piazzare tavolini e sedie al di fuori delle sedi degli esercizi: «Si tratta di un provvedimento – prosegue Di Lorito – che in Abruzzo può avere un impatto particolarmente significativo e importante. Voglio qui ricordare come in uno studio diffuso solo pochi giorni fa da Cna Abruzzo sull’andamento delle imprese nella nostra regione nel 2022, proprio il comparto della ristorazione appaia falcidiato, con la perdita di ben 37 attività, pari al 3,7% in meno rispetto all’anno precedente. Valore addirittura triplo della media nazionale».

«Questa decisione – conclude – consentirà all’amministrazione comunale, di concerto con le associazioni d’impresa del settore, di poter lavorare senza assilli alla ricerca di una soluzione condivisa e definitiva per quel che riguarda i regolamenti per l’occupazione di suolo pubblico collegate alle attività di ristorazione».