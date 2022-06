DI MAIO: “DEL DIBATTITO SUI 2 MANDATI A ITALIANI NON IMPORTA NULLA”

ROMA – “Agli italiani non interessa nulla del dibattito sui due mandati, sono questioni interne alle forze politiche. In questo momento, a chi paga bollette più care del 200%, o del 300% per le imprese, non gliene frega niente di quello che accade all’interno delle forze politiche”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti.

“Insieme per il futuro continuerà a sostenere questo governo – ha aggiunto – È un momento critico a livello globale e l’Italia ha bisogno di essere forte. Quando si idneboliscono i governi, si indebolisce la postura dell’Italia all’estero e in questo momento la politica estera è fondamentale”.