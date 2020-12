ROMA – “Il 9 dicembre si vota sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio e del governo in aula, non si vota sull’accesso al Mes”, e “sarebbe da irresponsabili votare contro il governo e il presidente del Consiglio che chiede il mandato di andare in Europa in Europa a sbloccare i 209 miliardi del Recovery Fund”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Tg1.

