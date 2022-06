DI MAIO LASCIA IL MOVIMENTO 5 STELLE: “SOSTEGNO LEALE A DRAGHI”

ROMA – “Quando ho iniziato a lavorare con il presidente Mario Draghi non lo conoscevo personalmente. Ma in questo anno abbiamo lavorato insieme e per questo sono stato definito draghiano; ma l’operato del Presidente del Consiglio è motivo d’orgoglio in tutto il mondo e noi continueremo a sostenerlo con idee ed il maggiore impegno possibile”.

Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa.

“Dispiace che ancora una volta sia stato alimentato un lungo e logorante scontro sul negoziato della risoluzione votata oggi. Alcuni dirigenti del M5s hanno rischiato di indebolire il nostro Paese”.