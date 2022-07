DI MAIO: “LINGUA ITALIANA PILASTRO DIPLOMAZIA CULTURALE, INVESTIMENTO SU PAESE E NOSTRI GIOVANI”

NAPOLI – “Un pilastro della nostra diplomazia culturale è la promozione della lingua italiana. Con la Settimana della lingua italiana nel mondo, di cui celebreremo la 22esima edizione dal 17 al 23 ottobre prossimi, vogliamo mettere i giovani e i loro nuovi linguaggi al centro di una riflessione, che coinvolgerà anche la rete delle scuole italiane all’estero, sull’evoluzione della nostra lingua”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla Conferenza dei direttori e delle direttrici degli Istituti di cultura italiani all’estero che si chiude oggi a Napoli.

“Questo è il messaggio: la cultura deve tornare a essere percepita come un investimento sull’Italia e sui nostri giovani. Vogliamo continuare a fare di più, alzare il nostro livello di ambizione, perché la posta in gioco va al di là della contingenza e delle sue sfide. Per mezzo della cultura, possiamo continuare ad essere protagonisti nel mondo, con la consapevolezza che l’universalità della nostra cultura ha forti radici che affondano nella nostra storia, nelle nostre identità e nei nostri territori”.