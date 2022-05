“DI ROSE, AROMATICHE E RIMEDI NATURALI”, PASSEGGIATE DIDATTICHE AL GIARDINARTE DI GORIANO VALLI

GORIANO VALLI – Quali virtù si nascondono dietro le profumate rose? Come possiamo utilizzare le aromatiche spontanee e coltivate?

Per i curiosi l’appuntamento è per domenica prossima 8 maggio dalle ore 9 alle ore 13 nella

Casa Laboratorio Atelier della Creatività e a GiardinArte di Goriano Valli, in provincia dell’Aquila.

Prima tappa gli spazi dell’Atelier della creatività, con colazione casereccia ed esposizione delle creazioni artigiane de Il Bosco del Fauno

La passeggiata lungo in sentieri, in cerca di rose e piante selvatiche sarà poi guidata dall’erborista Anna Lisa Cantelmi assieme a Barbara Saturni, con meta i profumi, colori e forme artistiche di GiardinArte.

Il pranzo al sacco è previsto per chi vorrà fermarsi a mangiare in natura.

In alternativa, per chi sceglierà di fare un pranzo completo, l’Associazione ha stretto una collaborazione con “Il Cibario”, ristorante di Beffi, a pochi chilometri da Goriano Valli, dove è possibile visitare la torre medioevale e godere di uno sconto del 10% presentandosi con la tessera dell’Associazione.

Per info e prenotazioni: Ass. Il Bosco del Fauno – 3897845232 Mostra meno