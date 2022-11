DIABETE: CONFRONTO ASL ABRUZZO-ASSOCIAZIONI PAZIENTI

PESCARA – Un confronto tra le associazioni che rappresentano i pazienti diabetici e le direzioni strategiche delle Asl per affrontare le criticità che si riscontrano nell’applicazione dei protocolli previsti dal Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) sulla malattia diabetica, aggiornato dalla giunta regionale nei mesi scorsi.

Lo ha convocato, questa mattina a Pescara, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, che già la scorsa settimana aveva incontrato le associazioni per fare il punto su alcune problematiche sollevate proprio dai pazienti diabetici.

“Era indispensabile – spiega Verì – favorire questo incontro diretto tra sodalizi e aziende, per avere un quadro della situazione e delle soluzioni intraprese o percorribili rispetto alle tematiche sollevate dagli utenti, a partire dalla mancanza di alcune figure professionali specifiche nella presa in carico e nella terapia dei pazienti diabetici. Abbiamo rilevato una presa di coscienza da parte delle Asl, che hanno anche fornito risposte e assunto impegni nei confronti delle associazioni”.

La Regione, nel frattempo, ha già avviato un monitoraggio – affidato all’Agenzia Sanitaria – sull’attuazione del Pdta nelle diverse aziende.

“I primi riscontri – continua l’assessore – hanno evidenziato che alcuni passaggi non sono ancora stati completati, ma le procedure sono comunque in corso e l’auspicio è di centrare gli obiettivi previsti già nella prossima rilevazione di fine gennaio. Nel frattempo, però, contiamo di concludere a breve la partita della distribuzione dei presidi per diabetici nella rete delle farmacie territoriali, attraverso il meccanismo della Dpc. Gli uffici del Dipartimento sono al lavoro, di concerto con l’Aric, per chiudere la procedura entro quest’anno”.