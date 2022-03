DIABETOLOGIA E REUMATOLOGIA PEDIATRICA DI CHIETI: DONAZIONE PER SOSTENERE I BAMBINI IN CURA

CHIETI – Le unità operative di Diabetologia e prevenzione del rischio cardio metabolico e Reumatologia pediatrica, di cui sono responsabili rispettivamente Stefano Tumini e Luciana Breda, hanno ricevuto in donazione dal gruppo “Buell Friends” quattro tablet e una pompa infusionale.

I tablet saranno utilizzati per l’istruzione dei bambini con diabete e delle loro famiglie durante il ricovero in reparto.

La possibilità di iniziare precocemente la terapia educazionale a distanza durante la permanenza in area grigia e, in caso di positività, in area Covid-19, comporta evidenti vantaggi per il benessere psicologico delle famiglie e per i tempi di ricovero.

La pompa infusionale permetterà di somministrare farmaci biologici con estrema precisione in termini di tempi e dose ai bambini affetti da malattie reumatologiche, in particolare da artrite reumatoide giovanile.

Tutti i pazienti e i responsabili delle unità operative ringraziano sentitamente il Gruppo “Buell Friends” e Luca Mammarella per l’iniziativa.