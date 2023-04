DIALISI INI CANISTRO, SINDACO VITALE: “C’E’ IMPEGNO REGIONE, SODDISFAZIONE PER RISULTATO RAGGIUNTO”

CANISTRO – “Il sindaco di Canistro, Gianmaria Vitale, ha ricevuto oggi la nota della Regione Abruzzo con cui è stata ribadita la volontà nonché la necessità che vengano mantenute le prestazioni sanitarie erogate presso la Clinica INI di Canistro, incluso quindi il servizio di dialisi, in osservanza alle condizioni stabilite nella convezione già esistente”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene sottolineato: “il sindaco Vitale esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando la Regione Abruzzo per la sensibilità mostrata, i colleghi Sindaci dei Comuni Marsicani, la struttura INI Canistro, l’Associazione ANED e rivolge un caloroso saluto ai pazienti in trattamento dialitico, rassicurandoli sulla continuità del servizio”.