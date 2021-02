DIALOGHI IN ZONA ROSSA: INIZIATIVA SUL LAVORO NELLA PROVINCIA, DIRETTA FACEBOOK CGIL TERAMO

TERAMO – Prosegue l’iniziativa promossa dalla Cgil di Teramo con le dirette Facebook per analizzare e dibattere sui tanti cambiamenti che la pandemia da Covid-19 ha comportato. Giovedì 25 febbraio alle ore 18 in diretta Facebook sulla pagina della Cgil di Teramo ci sarà il quinto appuntamento del ciclo di iniziative programmato.

“Si parlerà di lavoro, di come la pandemia oggi, oltre alla grave emergenza sanitaria, realizza anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro con un enorme impatto sulle persone, sui paesi e sui territori. Per questo vogliamo rappresentare cosa è successo concretamente nella vita e nella quotidianità di lavoratrici, di lavoratori presenti nel nostro territorio provinciale analizzando anche i tanti ambiti produttivi presenti: manufatturiero, edilizio, turistico, commerciale, trasporti, formazione, cultura, servizi pubblici e privati. L’obiettivo è quello di raccontare come i lavoratori hanno dovuto affrontare questo periodo. Come la pandemia ha, non solo condizionato tutte le attività lavorative, ma come questi cambiamenti si sono realizzati e imposti sui posti di lavoro. Soprattutto ricorderemo i tanti, troppi , che hanno perso quote importanti di reddito e salario ed ancora non vedono uno sbocco alle loro difficoltà”, spiega il sindacato.

“Racconteremo come le aziende hanno affrontato le diverse fasi che si sono succedute e quali sono le prospettive con le quali ci apprestiamo ad affrontare i prossimi mesi. Con quali aspettative, incertezze opportunità, con quali rischi sul piano occupazionale”.

“Lo faremo partendo ed analizzando anche le nostre attività quotidiane con le quali, per prima, abbiamo visto la fortissima crescita e diversificazione dei bisogni dei lavoratori e, mentre il distanziamento sociale ha limitato la possibilità di rappresentarne puntualmente le ragioni e contrattare le soluzioni più idonee. Ma questo, comunque, non ha impedito di essere presenti e mettere in campo un’azione costante ed insistita sui posti di lavoro e di rendere disponibili nelle nostre sedi tutte le attività per garantire i servizi fiscali e previdenziali con la consueta accoglienza e competenza. Nella trasmissione racconteremo tutto quanto questo insieme agli episodi ed alle vicende più significative che si sono sviluppate nel nostro territorio, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro”, prosegue.

Interverranno: Pancrazio Cordone (Funzione Pubblica), Gaetano De Lauretiis (Fisac), Franco Di Ventura (Flai), Giampiero Dozzi (Filctem), Aurelio Di Eugenio (Filt), Natascia Innamorati (Fiom), Corrado Peracchia (Fillea), Mauro Pettinaro (Filcams), Marilena Scimia (Slc), Sergio Sorella (Flc), Cristiana Bianucci (Servizi), Giovanni Timoteo (Cgil) .

L’iniziativa sarà moderata da Antonella Formisani e le conclusioni saranno affidate a Carmine Ranieri segretario regionale Abruzzo e Molise.

“Come per tutte le iniziative che abbiamo fatto e che faremo ci sarà la possibilità di fare domande e di raccontare la propria esperienza in diretta attraverso i commenti nella nostra pagina facebook Cgil Teramo”, conclude la nota.

