DIALOGHI IN ZONA ROSSA, “LA VOCE DEI GIOVANI E LA PANDEMIA”: DIRETTA FACEBOOK CGIL TERAMO

TERAMO – Giovedì 11 Febbraio, alle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook della Cgil Teramo si terrà il terzo appuntamento del ciclo di iniziative promosso dalla Cgil di Teramo.

In questo caso, il sindacato incontrerà i giovani. “Saranno loro i protagonisti dell’iniziativa, di come la pandemia sta condizionando la loro vita, i loro studi con la didattica a distanza, i rapporti sociali – si legge in una nota della Cgil – .Sarà un’occasione per sentire cosa pensano i giovani della gestione dell’emergenza, del loro ruolo in questo periodo storico così complesso e soprattutto del loro futuro. Insieme analizzeremo la tematica ambientale, dove i giovani sono da sempre protagonisti nella lotta ai cambiamenti climatici, e vogliono continuare ad esserlo, ricomprendo un ruolo anche nella gestione dei fondi europei riservati alle politiche ambientali, il 30% del Next Generation Eu. Il momento di riflessione vedrà al centro anche il tema del lavoro giovanile, un’analisi della situazione attuale con uno sguardo alle nuove identità lavorative e ai nuovi posti di lavoro che si potranno creare con gli investimenti sulla tecnologia e sulla sostenibilità. Tanti quindi i temi e le riflessioni che vedono al centro le nuove generazioni a cui daremo voce, voci troppo spesso ignorate, ma come ci insegna Greta Thunberg, spesso sono proprio le loro parole a risvegliare le coscienze dei più grandi”.

All’incontro parteciperanno Vincenzo Quaranta (Filcams Cgil Teramo), Ilaria Barnabei (Unione Degli Universitari Teramo), Giulia Colangelo (Rappresentante d’Istituto Liceo Classico e Liceo Artistico di Teramo), Federico Di Luciano (Friday For Future), Domenico Di Felice (Nidil Cgil Teramo e Wide Open Coworking Teramo), Giovanni Timoteo (Segretario Generale Cgil Teramo).

Durante l’iniziativa sarà possibile fare domande e riflessioni per stimolare il dibattitto attraverso i commenti nella diretta della nostra pagina Facebook Cgil Teramo.

